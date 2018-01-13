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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре грабитель напал на 18-летнюю девушку

13 января 2018 10:36
156
В Самаре грабитель напал на 18-летнюю девушку Он отобрал сотовый телефон.
Он отобрал сотовый телефон.

В полицию в Самаре за помощью обратилась 18-летняя девушка, учащаяся местного колледжа. Она рассказала, что ее ограбили. Встреча будущей жертвы со злоумышленником, как установили полицейские, произошла в вечернее время возле дома, расположенного на ул. Арцыбушевской. Добычей нападавшего стал сотовый телефон стоимостью 5 тысяч рублей.

Во время отработки имеющихся сведений появились основания полагать, что к нападению может иметь отношение ранее попадавший в поле зрения полицейских безработный 49-летний житель Ленинского района областного центра. Данный гражданин еще до своего прибытия на территорию г. Самары привлекался к уголовной ответственности за совершение мошенничества. В ходе дальнейшей проверки версия о его причастности к грабежу подтвердилась. Выяснив точное местонахождение разыскиваемого, сотрудники полиции задержали его.

Было возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Местонахождение похищенного сотового телефона устанавливается. Ведется следствие.
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Комментарии



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