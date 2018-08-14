В Самаре гость нанес травмы хозяину квартиры в ходе застолья

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В полицию поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение с телесными повреждениями жителя Самары 1974 года рождения.В ходе отработки поступившей информации сотрудники полиции выяснили, что мужчина был доставлен каретой скорой помощи из собственной квартиры, расположенной на улице Минусинской в Куйбышевском районе областного центра. Прибывшие на место происшествия полицейские опросили с жильцов дома, осмотрели квартиру пострадавшего, установили круг его общения. Стражи порядка выяснили, что за несколько дней до госпитализации потерпевший пригласил к себе в квартиру знакомых. По предварительным данным, во время застолья у одного из гостей - 27-летнего самарца, возник конфликт с хозяином жилплощади. Нападавший причинил телесные повреждения приятелю, после чего ушел. Спустя время потерпевший почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью.По данным полиции, предполагаемый злоумышленник нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com