В Самаре гость избил хозяина и отобрал телевизор

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В полицию поступило сообщение об открытом хищении личного имущества. Разбой был совершен в квартире дома, расположенного на проспекте Кирова.В тот день местный житель 1983 года рождения 4 декабря познакомился на улице с одним из прохожих и пригласил к себе домой. Из собранных материалов следовало, что в ходе общения между мужчинами возникла ссора, во время которой гость избил хозяина квартиры и открыто похитил стоявший в одной из комнат телевизор. Причиненный ущерб был оценен в 5000 рублей. Собранные о нападавшем сведения позволили предположить, что данный гражданин раньше мог попадать в поле зрения полиции. Эта версия вскоре подтвердилась. Более того, оперативникам в скором времени удалось выйти на круг общения возможного злоумышленника и задержать его. Согласно собранным данным, к совершению преступления может быть причастен мужчина 1990 года рождения, ранее судимый за высказывание угроз убийством и совершение кражи. Похищенный телевизор полицейские изъяли у одного из друзей подозреваемого. По предварительным данным, предполагаемый злоумышленник продал свою добычу приятелю, а вырученные деньги потратил на личные нужды.О разбое возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.pixabay.com