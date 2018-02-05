В Самаре двое автоворов похитили 12 машин

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Прокуратурой города утверждены обвинительные заключения и направлены в суд уголовные дела по обвинению жителей г. Самары К. и Г. в совершении серии краж автомобилей отечественного производства группой лиц по предварительному сговору с причинением потерпевшим значительного и крупного ущерба.В ходе предварительного следствия установлено, что К., не имея постоянного источника дохода, примерно в начале октября 2016 года вступил в преступный сговор с Г. о совершении хищений отечественных автомобилей на территории города Самары с целью их последующей продажи.При совершении краж для перехвата, копирования и последующего воспроизводства радиосигналов автосигнализаций преступной группой использовалось специальное техническое устройство, предназначенное для эмулирования радиокоманд штатных передатчиков (пультов управления) систем охранных автомобильных сигнализаций – кодграббер. Для запуска двигателя автомобиля использовался специально приготовленный для этих целей «проворот».Для быстрого обмена информацией и постоянной связи между собой члены преступной группы использовали сотовые телефоны, абонентские номера которых, в целях конспирации, были зарегистрированы на третьих лиц.Всего с октября 2016 года по июль 2017 года преступной группой было похищено 12 автомобилей производства «Автоваз». Общий ущерб составил 2 181 000 рублей.31 января 2018 года прокуратурой города утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Самары для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Самары.