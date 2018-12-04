В Самаре будут судить серийного похитителя канализационных люков

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В ноябре в Самаре завершено расследование с направлением в суд уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении 7 эпизодов хищений канализационных люков. В настоящее время данный гражданин также обвиняется в совершении подобных эпизодов на территории еще 4 районов города. Сейчас правоохранители проводят дознание, в ходе которых буду установлены обстоятельства совершения подозреваемым краж решеток с дождеприемников в Кировском районе.Из собранных полицейскими материалов следует, что житель Волжского района 1982 года рождения может быть причастен к серии краж съемных решеток к дождеприемникам. По предварительным данным, мужчина похитил не менее полусотни металлических изделий. Причиненный ущерб превысил 100 000 рублей.Задержал подозреваемого экипаж 3 роты патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре. В ночное время суток во время патрулирования территории в Советском районе сотрудники полиции обратили внимание на иномарку, которая с виду была сильно перегружена. Было принято решение остановить подозрительное транспортное средство. Полицейские попросили водителя автомобиля открыть багажник. Гражданин выполнил просьбу. При проверке правоохранители выяснили причину занижения автомобиля – в багажном отделении находились решетки к дождеприемникам. В ходе разбирательства стало известно, что задержанный – житель Волжского района 1982 года рождения. По данным полиции, мужчина ранее отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима за совершение убийства и кражи. Кроме того, он имеет судимость за неуплату средств на содержание детей.Мужчина признался в хищениях. Согласно показаниям подозреваемого, похищенные ливневки он сдавал в пункт приема металлолома. Сумма, которую получал предполагаемый злоумышленник, была в разы меньше реальной стоимости изделия. Как рассказал злоумышленник, он совершал преступления преимущественно ночью.В настоящее время дело направлено в суд, сообщает облМВД.Фото pixabay.com