В Самаре безработный ограбил ломбард

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В полицию с сообщением о совершенном преступлении обратился представитель ломбарда. Добычей злоумышленника стал сотовый телефон, стоимость которого составляла около 5000 рублей. Также оперативники установили, что гражданин неоднократно приходил в данный ломбард в качестве покупателя. Вскоре удалось установить личность предполагаемого злоумышленника - ранее не судимого и безработного 33-летнего жителя Самары.Полицейские выяснили адрес, где мог скрываться подозреваемый, после чего задержали его. Похищенный телефон изъят стражами правопорядка.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД Ведется следствие.