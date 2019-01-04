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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Самаре безработный ограбил ломбард

4 января 2019 11:39
222
В Самаре безработный ограбил ломбард Добычей злоумышленника стал сотовый телефон.
Добычей злоумышленника стал сотовый телефон.

В полицию с сообщением о совершенном преступлении обратился представитель ломбарда. Добычей злоумышленника стал сотовый телефон, стоимость которого составляла около 5000 рублей. Также оперативники установили, что гражданин неоднократно приходил в данный ломбард в качестве покупателя. Вскоре удалось установить личность предполагаемого злоумышленника - ранее не судимого и безработного 33-летнего жителя Самары.

Полицейские выяснили адрес, где мог скрываться подозреваемый, после чего задержали его. Похищенный телефон изъят стражами правопорядка.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД Ведется следствие.
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