В Самаре арестован подозреваемый в попытке сбыта более 370 граммов героина

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У дома на улице Стара-Загора областной столицы задержан местный житель 1980 года рождения, у которого в ходе досмотра было обнаружено и изъято вещество серо-белого цвета. Проведенная экспертиза показала, что изъятым является героин общей массой 153,62 грамма.В дальнейшем, в ходе обыска места фактического проживания мужчины – квартиры на улице Георгия Димитрова, полицейские обнаружили в шкафу пакеты с различным содержимым, по виду напоминающим наркотик.Как показали результаты проведенного исследования, злоумышленник хранил у себя дома более 103 граммов героина и около 120 граммов марихуаны и гашиша. Сотрудники органов внутренних дел установили, что данные наркотики мужчина планировал сбыть: вещество было расфасовано в пакеты и приготовлено для реализации.По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемый арестован, полицейские устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.