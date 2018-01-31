В Самаре арестован грабитель, нападавший на пожилых женщин
31 января 2018 10:06
118
В Самаре арестован местный житель, подозреваемый в совершении серии нападений на пожилых женщин. Задержали предполагаемого злоумышленника на территории областного центра. По версии следствия, мужчина действовал по отработанной схеме: своих жертв выбирал заранее, обращая внимание на возраст. В помещении банковского учреждения злоумышленник присматривался к пенсионерам и «провожал» до дома. Как только женщина входила в подъезд, мужчина следовал за ней. Когда входная дверь закрывалась, он выхватывал из рук своей жертвы сумку и скрывался.
Подобным образом произошло нападение на жительницу дома, расположенного на Московском шоссе. Преступление было совершено днем 15 декабря 2017 года. Жертвой преступления стала пенсионерка, только что снявшая со счета крупную сумму денег. В результате инцидента пожилая самарчанка лишилась пакета с продуктами питания, документов и 70 000 рублей. О произошедшем пострадавшая сообщила в полицию.
В ходе работы над раскрытием грабежа у оперативных сотрудников появилась запись с камер наблюдения системы «Безопасный дом». Видео свидетельствовало о похожем нападении, произошедшем на территории Промышленного района. При проверке сведения подтвердились: 26 декабря 2017 года в подъезде дома на улице Фадеева у 66-летней местной жительницы открыто похитили сумку, в которой находились 500 рублей и телефон. О произошедшем пострадавшая не сообщила в полицию.
Во время проверки информации о преступлении сотрудники уголовного розыска приступили к просмотру записей с камер наблюдения. В итоге выяснилось, что приметы мужчины, попавшего в объектив видеокамеры, совпадали с описанием злоумышленника, разыскиваемого по подозрению в ограблении 78-летней пенсионерки. У оперативников появились дополнительные сведения, позволившие установить личность предполагаемого злоумышленника. В местах, где он мог появиться, полицейские устроили засадные мероприятия. В результате злоумышленник был задержан.
Возбуждены уголовные дела о грабеже. По данным полиции, подозреваемый - житель Самары 1988 года рождения, не имеющий постоянного источника дохода и ранее не судимый.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемый может быть причастен к совершению ряда аналогичных преступлений. Всем, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, просьба обращаться в ближайший отдел полиции, а также по телефонам: 8(846) 373-76-40 (дежурная часть Управления МВД России по г. Самаре), 200-13-37 (дежурная часть отдела полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре), 373-76-82, 8-927-763-55-44 или «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 января 2018 14:18
В ходе совершенных нападений, члены банды с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением огнестрельного оружия похищали имущество,... Закон
302
29 января 2018 19:03
Закон
243
29 января 2018 16:03
В Сызрани с начала года пресечено 8 случаев браконьерства. Закон
675
29 января 2018 14:25
Задержанная – местная жительница, в 2005 году осужденная к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, вышла из мест лишения свободы условно – досрочно в июне... Закон
401
26 января 2018 18:35
Она заключена под стражу на два месяца. Закон
379
26 января 2018 16:15
Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное причинение тяжкого вредя здоровью". Закон
397
26 января 2018 16:04
Полицейские на протяжении двух недель вели её поиски. Закон
334
Происшествия
31 января 2018 14:41
Злоумышленник не стал отрицать свою вину и пояснил, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Происшествия
87
31 января 2018 13:23
Он будет лечиться амбулаторно. Происшествия
90
31 января 2018 12:41
Тот переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Происшествия
332
Криминал
31 января 2018 13:35
В ее рамках в Похвистневском районе провели беседу. Криминал
109
31 января 2018 12:19
Организатору грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
112
31 января 2018 11:52
Деньги были переназначены для прекращения исполнительного производства. Криминал
107
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
289
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
315
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1623
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
520
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
520
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7023
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3312
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1926
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2365
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2246
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1880
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3500
Мероприятия
В Самаре состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 80-летнему юбилею татарского поэта Гакиля Сагирова
В День полного освобождения Ленинграда от блокады «Молодежка ОНФ» в Самарской области провела акцию «Открытка памяти»