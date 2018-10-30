В Приволжском районе у мужчины изъяли коноплю
30 октября 2018 10:52
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В рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2018» сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Приволжскому району проводят мероприятия по выявлению правонарушений в сфере оборота наркотиков.
В селе Приволжье при проверке по месту жительства ранее привлекавшихся к уголовной ответственности граждан в доме мужчины 1965 года рождения, ранее судимого за незаконное культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотических средств, в присутствии понятых были обнаружены и изъяты растения, внешне похожие на коноплю. Изъятое полицейские направили на исследование, по результатам которого установлено, что им является наркосодержащее растение конопля общим весом 460,80 грамма, что является крупным размером.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса мужчина пояснил, что наркосодержащее растение выращивал для дальнейшего употребления без цели сбыта. Данная информация в настоящий момент тщательно проверяется сотрудниками полиции.
В отношении жителя села Приволье следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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