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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Похвистневском районе женщина издевалась над 12-летней дочерью

21 февраля 2018 12:17
196
В Похвистневском районе женщина издевалась над 12-летней дочерью Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.

В МО МВД России «Похвистневский» поступило сообщение от педагогов одной из школ Похвистневского района о том, что в школе отсутствует 12-летняя ученица без уважительной причины. Расспросив её младшего брата, который учится в этой же школе, учителям стало известно, что девочка могла отсутствовать по причине побоев, которые нанесла ей собственная мать накануне.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Похвистневского отдела полиции незамедлительно отправились по адресу проживания семьи школьницы, где провели осмотр жилища, опросили соседей, саму девочку и ее мать. Со слов женщины, видимые повреждения несовершеннолетняя получила в результате падения. Сотрудники полиции отвезли ребёнка в лечебное заведение, где врач установил, что на ее теле имеются характерные следы от ударов, а также кровоподтёки: как свежие, так и, ориентировочно, недельной давности. Опираясь на заключение эксперта, правоохранителями был сделан вывод, что избиение девочки, предположительно, матерью, носили систематический характер.

В отношении нерадивого родителя возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Дети изъяты из семьи и помещены в социально-реабилитационный центр, сообщает облМВД.
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