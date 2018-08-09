В Похвистневском районе мужчина похитил деньги мебельного салона
9 августа 2018 13:06
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В Похвистневский отдел полиции с заявлением обратился 42-летний представитель одного из мебельных салонов города. Мужчина сообщил полицейским о том, что один из его сотрудников похитил свыше 21 тысячи рублей.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что администратор мебельного магазина являлся материально-ответственным лицом. Ему были переданы денежные средства на сумму свыше 21 тысячи рублей для оплаты услуг специалиста по сборке мебели. Как установили сотрудники полиции, работник магазина, получив денежные средства, не передал их по назначению и использовал по своему усмотрению.
В результате проведения оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого. В ходе опроса злоумышленник - 26-летний мужчина, проработавший в этой фирме более года, сознался в присвоении денежных средств.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает облМВД.
Фото: pixabay.com
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