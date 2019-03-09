В Похвистнево взят под стражу подозреваемый в покушении на сбыт героина

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Сотрудникам отделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о том, что 42-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.В результате проведения оперативного мероприятия «проверочная закупка» сведения подтвердились. Полицейские задержали подозреваемого. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у мужчины два свёртка с порошкообразным веществом. Пакетики с аналогичным содержимым были обнаружены по месту жительства задержанного.Согласно данным проведенного в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследования – изъятое порошкообразное вещество является героином общей массой более 12 граммов, что является крупным размером.Возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемый взят под стражу, сообщает облМВД.