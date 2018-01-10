В Похвистнево мужчина ударил брата ножом

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В полицию поступило сообщение от медработников Похвистневской ЦРБГР о госпитализации в травматологическое отделение 49-летнего жителя г. Похвистнево с диагнозом проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени.При проверке данного сообщения правоохранители выяснили, что пострадавший получил травму от руки родного 53-летнего брата, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления, из-за разгоревшегося между ними конфликта на бытовой почве, в доме их матери.Злоумышленник был задержан и доставлен в Похвистневский отдел полиции. В результате брат потерпевшего сознался в совершении преступления в отношении своего родственника.Было возбуждено уголовное дело. Санкции статьи, инкриминируемой задержанному предусматривают до десяти лет лишения свободы.