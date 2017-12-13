В Пестравском районе женщина подозревается в убийстве мужа

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В отделение МВД России по Пестравскому району от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в частном доме, расположенном в селе Майское, до приезда скорой помощи скончался мужчина 1973 года рождения.По прибытию на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе работы на месте происшествия стражи правопорядка обеспечили сохранность следов и улик, изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, а также установили и опросили возможных свидетелей произошедшего.В результате проведенной работы полицейские выяснили, что незадолго до гибели мужчина распивал спиртные напитки со своей супругой 1967 года рождения. По предварительным данным, во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемая причинила своему мужу несколько ножевых ранений. Когда мужчина потерял сознание, ранее неоднократно судимая женщина, осознав, что произошло, вызвала скорую помощь.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемая арестована.