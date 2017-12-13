В Пестравском районе женщина подозревается в убийстве мужа
13 декабря 2017 14:09
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В отделение МВД России по Пестравскому району от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в частном доме, расположенном в селе Майское, до приезда скорой помощи скончался мужчина 1973 года рождения.
По прибытию на указанный адрес сотрудники полиции обнаружили в одной из комнат тело мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе работы на месте происшествия стражи правопорядка обеспечили сохранность следов и улик, изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, а также установили и опросили возможных свидетелей произошедшего.
В результате проведенной работы полицейские выяснили, что незадолго до гибели мужчина распивал спиртные напитки со своей супругой 1967 года рождения. По предварительным данным, во время застолья между ними возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемая причинила своему мужу несколько ножевых ранений. Когда мужчина потерял сознание, ранее неоднократно судимая женщина, осознав, что произошло, вызвала скорую помощь.
Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Подозреваемая арестована.
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