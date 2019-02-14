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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Отрадном женщина собиралась сбыть крупную партию наркотиков

14 февраля 2019 10:56
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В Отрадном женщина собиралась сбыть крупную партию наркотиков Оперативники выясняют каналы получения запрещенного вещества.
Оперативники выясняют каналы получения запрещенного вещества.

В Отрадном полицейские получили оперативную информацию, что местная жительница могла приобрести в городе Самара запрещенное вещество для дальнейшей реализации. В ходе отработки полученные сведения подтвердились.

По подозрению в совершении преступления оперативники задержали 27-летнюю безработную женщину. В ее квартире, расположенной на улице Ленина города Отрадный, в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 38 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Находку полицейские направили на экспертизу. Эксперты установили, что внутри свертков находилось наркотическое вещество «N-метилэфедрон» общей массой 33 грамма. По данным оперативников, женщина намеревалась сбыть запрещенное вещество.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Оперативники выясняют каналы получения запрещенного вещества подозреваемой.


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