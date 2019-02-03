В Отрадном мужчина украл сотовый телефон

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В городе Отрадный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии от дежурного получил ориентировку на розыск и задержание преступника. Злоумышленник украл сотовый телефон у местной жительницы 1982 года рождения.Следуя по маршруту патрулирования, на улице Победы сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой. Стражи правопорядка задержали 40-летнего местного жителя. В дальнейшем он был передан для разбирательства коллегам из полиции.Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.