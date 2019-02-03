Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 3 февраля, 19:22
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/02:
USD 65.66
0.3
EUR 75.15
-0.05
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Отрадном мужчина украл сотовый телефон

3 февраля 2019 10:40
166
В Отрадном мужчина украл сотовый телефон Его задержали находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии.
Его задержали находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии.

В городе Отрадный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии от дежурного получил ориентировку на розыск и задержание преступника. Злоумышленник украл сотовый телефон у местной жительницы 1982 года рождения.

Следуя по маршруту патрулирования, на улице Победы сотрудники Росгвардии заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ранее ориентировкой. Стражи правопорядка задержали 40-летнего местного жителя. В дальнейшем он был передан для разбирательства коллегам из полиции.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
2 февраля 2019  16:05
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло.
Тольяттинский "Витас" обворовывал по ночам элитные коттеджи в Самаре
С сентября 2018 года, в основном на 8-й и 9-й Просеках, стали регулярно фиксироваться кражи личного имущества граждан. При этом вор действовал очень нагло.  Закон
466
1 февраля 2019  19:42
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них.
Генпрокуратура начнёт новое расследование гибели туристов на перевале Дятлова
Всего существует 75 версий развития событий, но наиболее вероятны три из них.  Закон
336
1 февраля 2019  18:15
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Дочь погибшего в катастрофе Ту-154 выиграла суд у Минобороны
Ей присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Закон
401
1 февраля 2019  17:31
Когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка.
Грозит до 20 лет тюрьмы. Стала известна причина задержания актрисы Усок в США
Когда-то Усок встречалась с гражданином США, от которого родила ребёнка.   Закон
365
1 февраля 2019  14:44
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Шигонском районе мужчина незаконно убил лося
По данному факту возбуждено уголовное дело.  Закон
444
31 января 2019  18:24
Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный пункт пропуска «Теплое».
В Самаре уничтожено 144 килограмма «санкционной» утки
Транспортное средство, на котором осуществлялась перевозка запрещённой к ввозу продукции, следовало из Республики Казахстан через двусторонний автомобильный... Закон
320
30 января 2019  22:34
Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей.
В Самаре на Мориса Тореза обнаружили ещё один подпольный игорный клуб
Судя по записям, прибыль за сутки составляла десятки тысяч рублей.  Закон
478
Весь список
Происшествия
3 февраля 2019  17:40
Со слов правонарушителя он хотел доехать до Самары.
В Сызрани полицейские сняли с поезда 40-летнего зацепера
Со слов правонарушителя он хотел доехать до Самары.  Происшествия
95
3 февраля 2019  16:30
Следователи выясняют, кто додумался перевозить группу детей на древнем автобусе-развалюхе, причём без обязательного сопровождения Госавтоинспекции.
Смертельный рейс. Почему детей в Калугу везли на 30-летнем автобусе
Следователи выясняют, кто додумался перевозить группу детей на древнем автобусе-развалюхе, причём без обязательного сопровождения Госавтоинспекции.   Происшествия
148
3 февраля 2019  15:02
По последним данным, в результате происшествия погибло семь человек, четверо из них — школьники.
Задержан водитель перевернувшегося под Калугой автобуса с детьми
По последним данным, в результате происшествия погибло семь человек, четверо из них — школьники.  Происшествия
160
Весь список
Криминал
3 февраля 2019  10:40
В Отрадном мужчина украл сотовый телефон Его задержали находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии.
В Отрадном мужчина украл сотовый телефон
Его задержали находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии. Криминал
165
2 февраля 2019  11:10
Самарец получил травмы в ходе ссоры с соседом Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления
Самарец получил травмы в ходе ссоры с соседом
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Криминал
311
1 февраля 2019  12:56
Самарец предстал перед судом за серию разбойных нападений и грабежа
Самарец предстал перед судом за серию разбойных нападений и грабежа
Злоумышленник заходил за своей будущей жертвой в подъезд, после чего наносил ей удары. Криминал
287
Весь список


Видео
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
212
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
518
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
674
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
581
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
943
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1179
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1934
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1700
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1987
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2355
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2549
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3812
Весь список

Мероприятия
Впервые в Самаре. Танцы на льду в парке Дружбы!
В Самаре пройдут VII Зимние юридические игры
Самара присоединится к Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные