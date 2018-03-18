В Отрадном мужчина обокрал приятеля после застолья

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В городе Отрадный находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны от дежурного отдела полиции получил сообщение о том, что на улице Гайдара требуется помощь стражей правопорядка. Сотрудники Росгвардии незамедлительно проследовали по указанному адресу.К прибывшим на место происшествия патрульным за помощью обратился местный житель 1979 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали деньги – 9500 рублей. При этом заявитель пояснил, что подозревает в воровстве знакомого и сообщил его приметы. По словам потерпевшего, немногим ранее у него дома они вместе употребляли алкогольные напитки.Спустя непродолжительное время недалеко от места происшествия стражи правопорядка заметили человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего мужчину и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В полиции возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.