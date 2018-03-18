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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Отрадном мужчина обокрал приятеля после застолья

18 марта 2018 10:39
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В Отрадном мужчина обокрал приятеля после застолья Сотрудники Росгвардии раскрыли кражу по горячим следам.
Сотрудники Росгвардии раскрыли кражу по горячим следам.

В городе Отрадный находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны от дежурного отдела полиции получил сообщение о том, что на улице Гайдара требуется помощь стражей правопорядка. Сотрудники Росгвардии незамедлительно проследовали по указанному адресу.

К прибывшим на место происшествия патрульным за помощью обратился местный житель 1979 года рождения. Мужчина сообщил, что из его квартиры пропали деньги – 9500 рублей. При этом заявитель пояснил, что подозревает в воровстве знакомого и сообщил его приметы. По словам потерпевшего, немногим ранее у него дома они вместе употребляли алкогольные напитки.

Спустя непродолжительное время недалеко от места происшествия стражи правопорядка заметили человека, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии задержали 49-летнего мужчину и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. В полиции возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-группа Росгвардии.
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