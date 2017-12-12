В Оренбургской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, похищавших автомашины в Самаре

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Весной этого года на территории обслуживания Похвистневского района были совершены кражи двух автомашин марки Нива. По признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», были возбуждены уголовные дела.Сотрудникам ОУР МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о возможной причастности двух 21-летних жителей города Бугуруслан Оренбургской области, ранее судимых за аналогичные преступные деяния, к кражам транспортных средств. От коллег из Оренбургской области оперативникам поступила информация о задержании молодых людей при попытке кражи автомашины.Сотрудники уголовного розыска с целью установления причастности задержанных к хищению на территории Самарской области были направлены в служебную командировку в город Бузулук, Оренбургской области.Полицейские провели обыски по месту жительства злоумышленников. В результате проведения оперативных мероприятий было установлено, что молодые люди причастны к хищению семи автомашин марки Нива: 4 автомашины были похищены на территории города Бузулук, одна автомашина в городе Сорочинск, две в Самарской области.Как установили сотрудники полиции, одну из машин злоумышленники сдали для продажи по запчастям на авторазбор, на Ниве схожей по приметам с похищенной в Похвистневском районе передвигался один из похитителей. Автомашина была изъята, в ходе её осмотра выявлены признаки изменения маркировки транспортного средства. В результате проведения исследования полицейские установили, что идентификационный номер автомашины изменен. Оперативники выяснили, что вварку таблички с номером от автомобиля «донора» произвел сотрудник одного из автосервисов. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.