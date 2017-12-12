В Оренбургской области сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, похищавших автомашины в Самаре
12 декабря 2017 11:53
94
Весной этого года на территории обслуживания Похвистневского района были совершены кражи двух автомашин марки Нива. По признакам преступлений, предусмотренных частями 2,3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», были возбуждены уголовные дела.
Сотрудникам ОУР МО МВД России «Похвистневский» поступила оперативная информация о возможной причастности двух 21-летних жителей города Бугуруслан Оренбургской области, ранее судимых за аналогичные преступные деяния, к кражам транспортных средств. От коллег из Оренбургской области оперативникам поступила информация о задержании молодых людей при попытке кражи автомашины.
Сотрудники уголовного розыска с целью установления причастности задержанных к хищению на территории Самарской области были направлены в служебную командировку в город Бузулук, Оренбургской области.
Полицейские провели обыски по месту жительства злоумышленников. В результате проведения оперативных мероприятий было установлено, что молодые люди причастны к хищению семи автомашин марки Нива: 4 автомашины были похищены на территории города Бузулук, одна автомашина в городе Сорочинск, две в Самарской области.
Как установили сотрудники полиции, одну из машин злоумышленники сдали для продажи по запчастям на авторазбор, на Ниве схожей по приметам с похищенной в Похвистневском районе передвигался один из похитителей. Автомашина была изъята, в ходе её осмотра выявлены признаки изменения маркировки транспортного средства. В результате проведения исследования полицейские установили, что идентификационный номер автомашины изменен. Оперативники выяснили, что вварку таблички с номером от автомобиля «донора» произвел сотрудник одного из автосервисов. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
11 декабря 2017 17:38
Это первые финансовые требования к немецкому концерну в рамках спора из-за поставки турбин в Крым. Закон
175
9 декабря 2017 13:28
В 2014 году он был лишен депутатской неприкосновенности и покинул Россию после обвинений в вымогательстве. Митрофанов должен кредиторам 543 млн рублей. Закон
345
9 декабря 2017 12:45
Осужденного лишают званий и госнаград лишь в случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления. Закон
326
8 декабря 2017 16:50
Информация, распространяемая в ряде источников, о возможных родственных связях задержанного с заместителем прокурора области Алексеем Павловым, не... Закон
452
7 декабря 2017 16:39
По версии следствия, преступления совершались в подъездах домов или на улицах городов в различных регионах Российской Федерации. Закон
497
6 декабря 2017 20:11
Кроме того, заказчик в документации о закупке установил излишние требования к товарам и материалам не являющимся предметом торгов. Закон
517
6 декабря 2017 11:48
Об этом сообщает прокуратура города. Закон
324
Происшествия
12 декабря 2017 13:35
Устанавливают причину трагедии. Происшествия
163
12 декабря 2017 13:27
Пострадавшая получила травму ноги. Происшествия
88
12 декабря 2017 13:06
Тот стоял у края дороги. Происшествия
83
Криминал
12 декабря 2017 13:55
Ранее мужчину уже судили. Криминал
88
12 декабря 2017 13:21
Она проживала вместе со своей тетей и знала о месте хранения золота. Криминал
78
12 декабря 2017 11:53
Всего молодые люди причастны к хищению семи автомашин марки Нива из разных регионов. Криминал
92
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5485
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2026
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8929
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2677
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10423
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3055
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2500
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1657
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2020
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1918
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1609
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3243
Мероприятия