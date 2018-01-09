В Октябрьске у пенсионерки грабители отобрали сумку

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В полицию обратилась пенсионерка, которая сообщила, что, когда она возвращалась домой, на одной из улиц города Октябрьска к ней подошли двое неизвестных и, путем рывка, похитили у неё сумку, в которой находились денежные средства и документы.По указанному заявительницей адресу выехала следственно-оперативная группа. На соседней улице, не далеко от места происшествия, сотрудники полиции обнаружили пропавшую сумку. В ходе осмотра выяснилось, что из сумки пропали только деньги. Документы заявительницы грабители не тронули. Несмотря на темное время суток, потерпевшая запомнила приметы злоумышленников и сообщила их полицейским. Ориентировка была передана наружным нарядам и патрулям полиции.В ходе отработки улиц и дворов домов сотрудники регионального управления Росгвардии обнаружили двух граждан, схожих по приметам, указанным потерпевшей. Обоих мужчин доставили в отдел полиции. Ими оказались ранее судимые за грабеж безработные местные жители 1982 и 1977 годов рождения. Местонахождение похищенных денежных средств устанавливается.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Расследование продолжается.