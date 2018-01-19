В Октябрьске мужчина сжег чужой снегоход из-за конфликта

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В полицию обратился житель города Октябрьск 1969 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что у него сгорел снегоход.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели транспортное средство пришли к выводу, что возгорание снегохода произошло не случайно: возможно, его подожгли.Потерпевший рассказал полицейским, что незадолго до инцидента оставил снегоход около частного дома, в котором проживал, а сам уехал. По возвращении мужчина обнаружил сгоревший транспорт. Потушили его соседи, заметившие возгорание. Но, несмотря на все старания людей, спасти имущество не удалось.Было установлено, что незадолго до произошедшего около дома потерпевшего видели мужчину. Неизвестный вел себя подозрительно – ходил вокруг, присматривался к снегоходу. Полицейские предположили, что данный мужчина может быть причастен к совершению преступления. Со слов свидетелей оперативники составили список примет злоумышленника и разослали его всем наружным службам полиции. Вскоре стражи правопорядка установили личность подозреваемого в уничтожении чужого имущества и задержали его. Им оказался ранее не судимый житель города Октябрьск 1970 года рождения.По данным сотрудников полиции, предполагаемый преступник затаил обиду на потерпевшего из–за давнего конфликта, который произошел между ними. На почве неприязненных личных отношений мужчина через некоторое время решил «высказаться» оппоненту и пришел к потерпевшему в гости. Только вот того дома не оказалось. Тогда предполагаемый злоумышленник и решил отомстить ему тем, что поджег припаркованный рядом с жилищем снегоход.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.