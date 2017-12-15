В Октябрьске мужчина помог пенсионерке расчищать снег, а потом ударил ее и ограбил
15 декабря 2017 12:28
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В полицию поступило сообщение от жительницы города Октябрьск 1939 года рождения. Преступление произошло в одном из домов на улице Скальной в городе Октябрьск. Полицейские выяснили: в частный дом, где проживала потерпевшая, зашел мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему денежные средства. Заявительница предприняла несколько попыток к сопротивлению, но нападавший ударил ее. Испугавшись за свою жизнь и здоровье, 78-летняя потерпевшая отдала злоумышленнику последние деньги в сумме 3800 рублей. Пострадавшая сообщила стражам правопорядка, что узнала в нападавшем мужчину, который несколько часов назад помогал ей расчищать снег во дворе дома.
Сотрудники полиции подробно опросили пенсионерку, выяснив не только приметы злоумышленника, но и особенности речи, походки. По подозрению в совершении преступления уже через два часа стражи правопорядка задержали безработного ранее судимого за кражу местного жителя 1986 года рождения.
Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина рассказал оперативным сотрудникам, что действительно вместе с приятелем этим утром помог бабушке расчистить снег во дворе, за что пожилая женщина заплатила им небольшую сумму. Потратив заработанное на алкоголь, после застолья у него появилась идея вновь навестить пенсионерку, но уже с целью нападения.
По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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