В Октябрьске Самарской области пресекли деятельность наркопритона

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К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России «Сызранское» поступила оперативная информация о том, что житель города Октябрьск в квартире одного из домов на улице Вокзальной организовал наркопритон. В ходе проведения оперативных мероприятий данная информация нашла свое подтверждение.Как установили сотрудники полиции, наркозависимый, состоящий на учете в наркодиспансере, ранее судимый за хранение наркотических средств местный житель 1984 года рождения систематически предоставлял свое жилье наркозависимым лицам для потребления наркотических средств.При проведении обследования жилища сотрудниками полиции в присутствии понятых обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность подозреваемого к организации наркопритона - наркотическое средство и посуда с остаточными следами наркотика. В квартире находилось 2 человека в состоянии наркотического опьянения, которые подтвердили факт своего неоднократного пребывания в данном помещении с целью употребления наркотических средств.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД,