В Новокуйбышевске распитие спиртных напитков во дворе дома привело к убийству

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В отдел МВД России по городу Новокуйбышевску поступило сообщение из городской больницы о том, что в реанимационном отделении скончался мужчина 1986 года рождения.В ходе проверочных мероприятий, сотрудники полиции выяснили: незадолго до госпитализации у молодого человека во дворе дома по ул. Бочарикова произошел конфликт со знакомым. Установив личность и места возможного нахождения местного жителя 1989 года рождения, правоохранители задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Из собранных материалов следует, погибший вместе с приятелями за несколько дней до гибели употреблял алкогольные напитки. В процессе распития, между ним и безработным ранее судимым за совершение кражи знакомым возник конфликт, переросший в потасовку. Со слов родителей пострадавшего, домой он вернулся самостоятельно, а ночью был госпитализирован в лечебное учреждение с травмой головы, от которой, как установили эксперты, через несколько дней скончался. Опрошенный в ходе проверки подозреваемый, вину в содеянном признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.Фото pixabay.com