В Новокуйбышевске преподаватель признана виновной в получении взятки

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Суд вынес приговор преподавателю одного из колледжей города Новокуйбышевска. Следствием и судом установлено, что в конце апреля 2018 года она получила от студентки взятку в размере 25 тысяч рублей за проставление экзамена, без его фактической сдачи.Приговором Новокуйбышевского городского суда Зайцевой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.Фото pixabay.com