В Новокуйбышевске полицейские вернули похищенный автомобиль владельцу, который не подозревал о краже

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В декабре прошлого года в полицию обратился житель Новокуйбышевска. Мужчина рассказал, что у него похитили мобильный телефон стоимостью около 15 тысяч рублей. В ходе общения с заявителем полицейские выяснили, что перед пропажей в гости к пострадавшему заходил приятель - ранее не судимый 20-летний местный житель.Сотрудники органов внутренних дел установили местонахождение знакомого потерпевшего и опросили его. Молодой человек признался в совершении кражи мобильного устройства. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», было возбуждено уголовное дело.В ходе расследования уголовного дела правоохранители выяснили, что, кроме телефона, злоумышленник украл у потерпевшего ключи и документы на автомобиль отечественного производства. Под тяжестью предъявленных улик, подозреваемый признался в хищении документов и ключей от машины и рассказал полицейским, что успел украденное транспортное средство продать. В ходе оперативных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль и возвратили его законному владельцу, который даже не подозревал о пропаже своего транспортного средства, так как с начале декабря 2017 года оно находилось в автосервисе на ремонте.В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Ведется следствие.