В Новокуйбышевске мужчина пытался дать взятку в 50 тысяч должностному лицу

100

Сотрудниками полиции установлено, что житель Саратовской области 1955 года рождения предложил должностному лицу незаконное вознаграждение в виде денег в размере 50 тысяч рублей с целью не привлечения к ответственности за не проведение проверки по административному материалу по факту превышения допустимой максимальной нагрузки транспортного средства, а также незаконный возврат транспортного средства со специальной стоянки.Подозреваемого на месте происшествия задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД Россиипо г. Новокуйбышевску.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщает облМВД.Фото pixabay.com