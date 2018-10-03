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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Новокуйбышевске местный житель пытался дать взятку следователю

3 октября 2018 09:30
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В Новокуйбышевске местный житель пытался дать взятку следователю Деньги предназначались за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Деньги предназначались за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, 15 августа 2018 года обвиняемый попытался передать часть взятки в виде денежных средств в размере 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки на общую сумму в 50 тысяч рублей) следователю следственного отдела по городу Новокуйбышевск СУ СКР по Самарской области за принятие незаконного решения – вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Однако следователь от получения взятки отказался, а подозреваемый был задержан на месте происшествия.

Кроме того, в июле 2018 года обвиняемый незаконно проник в квартиру дома, расположенного по улице Успенского в городе Новокуйбышевск, а в августе 2018 похитил из магазина телефон, стоимостью более 26 тысяч рублей.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд города Новокуйбышевск для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.


Фото pixabay.com
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