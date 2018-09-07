В Новокуйбышевске грабитель напал на женщину
7 сентября 2018 10:12
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В Новокуйбышевске находившийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от дежурного полиции сообщение о преступлении. Помощь стражей правопорядка потребовалась местной жительнице 1951 года рождения – средь бела дня на нее напал злоумышленник, который похитил денежные средства. Сразу после случившегося женщина обратилась за помощью к сотрудникам органов внутренних дел. С ее слов было составлено описание грабителя.
Сотрудники Росгвардии начали розыск преступника. Отрабатывая территорию, прилегающую к месту происшествия, в районе проспекта Победы экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, приметы которого совпадали с полученной ориентировкой. Патрульные задержали ранее судимого 41-летнего жителя города Новокуйбышевск и передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
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