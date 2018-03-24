В Красноглинском районе задержан посредник в передаче взятки военкомам
24 марта 2018 10:26
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Операцию в отношении задержанного осуществили сотрудники Красноглинского подразделения ЭБиПК. Посредника задержали рядом с домом №28 на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий в момент получения 160 тысяч рублей. Деньги передавал 18-летний самарец, они предназначались некоему пока не установленному сотруднику военного комиссариата Самарской области за оформление военного билета без прохождения воинской службы. В отношении посредника возбуждено уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве», следствие пытается установить его контрагента в погонах. Посреднику угрожает до 7 лет за решеткой, пишет "Самарское обозрение".
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