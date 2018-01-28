В Кинельском за кражу автомобильного двигателя задержали сына пострадавшего
28 января 2018 10:00
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В полицию за помощью обратился житель села Богдановка Кинельского района. Мужчина 1960 года рождения сообщил, что из сарая, расположенного на территории его домовладения пропал двигатель от автомобиля ГАЗель. Сельчанин занимался ремонтом мотора. При этом заявитель пояснил, что подозревает в воровстве своего сына, и сообщил его приметы.
Сотрудники органов внутренних дел составили ориентировку на предполагаемого злоумышленника. Она была направлена патрульным экипажам, охраняющим общественный порядок на территории муниципального образования. В результате некоторое время спустя мужчину задержали сотрудники вневедомственной охраны.
На улице Октябрьской города Кинель стражи правопорядка заметили человека, приметы которого совпадали с полученной ими ориентировкой. Сотрудники Росгвардии передали 32-летнего мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства. В полиции возбуждено уголовное дело, сообщает ведомство.
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