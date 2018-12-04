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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Кинельском районе внучка ограбила 87-летнюю пенсионерку

4 декабря 2018 11:33
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В Кинельском районе внучка ограбила 87-летнюю пенсионерку Теперь грабительнице грозит до 4 лет лишения свободы.
Теперь грабительнице грозит до 4 лет лишения свободы.

В полицию обратилась местная жительница 1931 года рождения. Заявительница пояснила, что у неё открыто похитили кошелёк, в котором находились денежные средства в размере 1000 рублей.

Как выяснили правоохранители, вечером к пенсионерке приходила внучка, чтобы попросить деньги. Услышав отказ, родственница, зная, где хранятся денежные средства, забрала кошелёк и скрылась.

Сотрудники органов внутренних дел установили личность подозреваемой. Ей оказалась безработная ранее неоднократно судимая за имущественные преступления и хранение наркотических средств жительница Кинеля 1983 года рождения. Она пояснила правоохранителям, что денежные средства потратила на личные нужды, а кошелёк выбросила.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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