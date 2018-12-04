В Кинельском районе внучка ограбила 87-летнюю пенсионерку

123

В полицию обратилась местная жительница 1931 года рождения. Заявительница пояснила, что у неё открыто похитили кошелёк, в котором находились денежные средства в размере 1000 рублей.Как выяснили правоохранители, вечером к пенсионерке приходила внучка, чтобы попросить деньги. Услышав отказ, родственница, зная, где хранятся денежные средства, забрала кошелёк и скрылась.Сотрудники органов внутренних дел установили личность подозреваемой. Ей оказалась безработная ранее неоднократно судимая за имущественные преступления и хранение наркотических средств жительница Кинеля 1983 года рождения. Она пояснила правоохранителям, что денежные средства потратила на личные нужды, а кошелёк выбросила.По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.