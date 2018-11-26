В Кинельском районе с территории магазина украли дрель и две электропилы

85

В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение от индивидуального предпринимателя о том, что с территории его магазина пропали инструменты: бензопила, электродрель и дисковая циркулярная пила. Заявитель оценил ущерб на общую сумму 18,5 тысяч рублей.В результате оперативных мероприяий сотрудники полиции восстановили последовательность произошедших событий. Подозреваемый в совершении противоправного деяния был задержан. Из собранных правоохранителями материалов следует, что мужчина 1979 года рождения ехал на своем автомобиле домой и решил купить воды в магазине. Возле входа в торговую точку злоумышленник увидел лежащие на земле электроинструменты и решил завладеть ими с целью дальнейшего сбыта. Подозреваемый погрузил имущество в автомобиль и скрылся.Жена потерпевшего, из окна наблюдавшая за происходящим, незамедлительно позвонила участковому и супругу, а затем на машине отправилась следом за 39-летним похитителем.Задержать злоумышленника помогли инспекторы ДПС МО МВД России «Отрадненский». Они оставили автомобиль, указанный в ориентировке, поступившей от кинельских коллег. По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный ранее судим за имущественные преступления и за незаконный оборот наркотических средств. Похищенное изъято и в скором времени будет возвращено законному владельцу.О краже возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает облМВД.