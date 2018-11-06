В Кинеле сотрудники полиции изъяли у местной жительницы героин

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При проведении личного досмотра у 33-летней местной жительницы были обнаружены и изъяты 4 свёртка с белым порошкообразным веществом общей массой 2,36 граммов. Ещё 14 свёртков общей массой 4,83 грамма были обнаружены в автомобиле, принадлежащем подозреваемой.Изъятое было направлено на исследование. По результатам экспертизы специалисты дали заключение о том, что найденное вещество является героином общей массой 7,19 грамма.Полицейские выяснили, что злоумышленница уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние в 2016 году.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.