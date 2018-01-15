В Кинель-Черкасском районе женщина ударила сожителя ножом в живот и легла спать

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В дежурную часть ОМВД России по Кинель-Черкасскому району поступило сообщение от фельдшера больницы о госпитализации местного жителя 1975 года рождения, у которого была диагностирована травма живота.Полицейские установили, что потерпевший распивал спиртные напитки со своей сожительницей 1976 года рождения. Предположительно, не отрываясь от застолья, женщина начала чистить картофель кухонным ножом, и в этот момент между возлюбленными возникла ссора. Согласно предварительным данным полицейских, женщина ударила своего сожителя ножом в живот, бросила нож со следами крови на стол и легла спать. Потерпевший самостоятельно вызвал скорою помощь и был госпитализирован.По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.