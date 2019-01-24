В Чапаевске хирург требовал 50 тысяч за проведенную операцию

660

В декабре 2017 года Управлением ФСБ России по Самарской области получена информация о том, что хирург-травматолог ГБУЗ СО «Чапаевская центральная городская больница» причастен к вымогательству денежных средств с использованием своего служебного положения.В ходе дальнейшей работы указанная информация подтвердилась. Установлено, что врач требовал от жительницы г.Чапаевска передать ему денежные средства в размере 50 тысяч рублей в качестве благодарности за операцию, которую он провел матери последней. 21 декабря 2018 года после получения денежных средств он был задержан с поличным сотрудниками Управления.Судом ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года.Приговор вступил в законную силу.pixabay.com