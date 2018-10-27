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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

В Борском районе учащийся местного заведения похитил автомагнитолу из машины

27 октября 2018 11:25
112
В Борском районе учащийся местного заведения похитил автомагнитолу из машины
Это он сделал, не обращая внимание на прохожих.

В полицию поступило сообщение от местного жителя 1956 года рождения о хищении АКБ и автомагнитолы из принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2107.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных очевидцев случившегося. Выяснилось, что в это время на улице находилась группа местных жителей, которые наблюдали за происходящим. В их числе был мужчина, который лично знал водителя транспортного средства. Они видели, как злоумышленник открыл незапертый автомобиль, забрал имущество и, несмотря на их крики, сел в свой автомобиль и скрылся.

В ходе опроса один из свидетелей произошедшего назвал регистрационный номер автомобиля злоумышленника, благодаря чему установить личность подозреваемого удалось в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый учащийся одного из местных учебных заведений 2000 года рождения.

В ходе допроса он сознался в совершенном деянии и пояснил, что в вечернее время с друзьями катался по селу и заметил припаркованный у дороги автомобиль. Остановившись, он попробовал открыть дверь машины. Она оказалась не заперта. Тогда молодой человек, не обращая внимания на прохожих, вытащил из салона автомагнитолу, а затем извлек АКБ. Похищенные предметы впоследствии были возвращены законному владельцу.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Фото pixabay.com
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