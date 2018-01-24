В Богатовском районе молодой человек ранил себя ножом и заявил полицейским, что на него напали

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В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Богатовский» с заявлением о причинении ножевого ранения обратился местный житель 1989 года рождения. Со слов мужчины, повреждения он получил в ходе конфликта с неизвестным. Заявитель в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.В ходе проверки данного факта сотрудники полиции установили очевидцев, которые в ходе опроса опровергли показания заявителя и сообщили, что мужчина сам взял нож и нанес себе колотую рану. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что молодой человек решил с помощью ножа проверить на прочность защитные наколенники. Со слов потерпевшего, не зная как объяснить ножевую рану своим близким, он придумал данную историю.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о ложном доносе. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения своды на срок до двух лет, сообщает облМВД.