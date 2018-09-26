В Богатом подростки украли запчасти со двора мужчины и сдали в металлолом
26 сентября 2018 12:17
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В полицию обратился с заявлением житель села Богатое. Мужчина сообщил полицейским о том, что со двора возле его дома было похищено имущество: запасные части и детали, общая стоимость которых превысила 3000 рублей.
Со слов сельчан, в течение нескольких дней в вечернее время они замечали нескольких человек, подходящих к дому потерпевшего.
В ходе оперативных мероприятий полицейскими был проверен пункт приема металла, где с помощью изъятой видеозаписи удалось установить личность подозреваемых. Ими оказались два несовершеннолетних гражданина 2005 года рождения и один - 2003 года рождения.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции по месту жительства. В ходе опроса злоумышленники сознались в совершенном деянии, а свой поступок они объяснили тем, что им необходимы были деньги, которые они уже успели потратить на еду и напитки.
Похищенное имущество не удалось вернуть законному владельцу, поскольку все детали и запчасти уже были переплавлены.
Двое подростков 13-ти лет поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, в отношении 15-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.
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