В Богатом подростки украли запчасти со двора мужчины и сдали в металлолом

56

В полицию обратился с заявлением житель села Богатое. Мужчина сообщил полицейским о том, что со двора возле его дома было похищено имущество: запасные части и детали, общая стоимость которых превысила 3000 рублей.Со слов сельчан, в течение нескольких дней в вечернее время они замечали нескольких человек, подходящих к дому потерпевшего.В ходе оперативных мероприятий полицейскими был проверен пункт приема металла, где с помощью изъятой видеозаписи удалось установить личность подозреваемых. Ими оказались два несовершеннолетних гражданина 2005 года рождения и один - 2003 года рождения.Подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции по месту жительства. В ходе опроса злоумышленники сознались в совершенном деянии, а свой поступок они объяснили тем, что им необходимы были деньги, которые они уже успели потратить на еду и напитки.Похищенное имущество не удалось вернуть законному владельцу, поскольку все детали и запчасти уже были переплавлены.Двое подростков 13-ти лет поставлены на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, в отношении 15-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.