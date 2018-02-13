В Безенчукском районе во время приготовления ужина мужчина вырвал у женщины телефон, а та ударила его ножом
13 февраля 2018 11:00
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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о доставлении мужчины 1969 года рождения с телесными повреждениями.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия - в квартиру дома поселка Безенчук, осмотрели ее, опросили соседей, после чего выехали в больницу к пострадавшему. Полицейскими установлено, что потерпевший проживает в своей квартире с сожительницей. В день совершения происшествия у них в гостях находилась знакомая.
По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков между возлюбленными завязалась ссора на почве того, что мужчине не понравился разговор сожительницы с родственницей по телефону, после чего он выхватил гаджет из рук женщины и бросил его на пол. Полицейские установили, что в момент телефонного разговора подозреваемая резала лук. Предположительно, разозлившись на действия сожителя, она нанесла ему ножом несколько ударов по левой ноге, после чего гостья вызвала бригаду скорой помощи.
Полицейские задержали злоумышленницу. Ей оказалась не работающая местная жительница 1978 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.
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