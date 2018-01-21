В Безенчуке сторож и его приятель похитили у организации металлическую емкость

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Полицейский в Безенчукском районе при обходе административного участка заметил четырех мужчин, перевозящих на санях металлическую емкость. Они не смогли объяснить, откуда у них конструкция, куда и зачем ее везут и были задержаны.В ходе опроса стражи правопорядка выяснили, что один из задержанных - мужчина 1998 года рождения, пришел на работу к своему 57-летнему знакомому, работающему сторожем в организации в г.Безенчуке. Приятели, зная, что на охраняемой территории хранятся старые металлические изделия, решили похитить одно из них и сдать в пункт приема металла. Погрузить похищенное имущество на сани помогли двое друзей, которым подозреваемые пояснили, что емкость отдают за ненадобностью. Конструкцию повезли к дому, находящемуся в ста метрах от склада. Доставку до места назначения прервал участковый уполномоченный, обходивший территорию района.По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемые - ранее не судимые местные жители. Мужчины пояснили, что деньги, вырученные за емкость стоимостью более 8 тысяч рублей, они планировали разделить и потратить на собственные нужды.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о краже, сообщает облМВД.