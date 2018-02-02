В Безенчуке преступник похитил холодильное оборудование из магазина

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Предполагаемого вора задержал экипаж вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования в поселке Безенчук. На улице Мамистова сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, предположительно, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.В ходе беседы с 37-летним местным жителем стражи правопорядка обратили внимание на пакет, который он держал в руках. Внутри находились медные трубки, совпадающие с описанием похищенных. Незадолго до этого патрульные получили ориентировку о краже. Преступник разобрал холодильное оборудование, установленное на здании продовольственного магазина на улице Северной, причинив ущерб на сумму более 7 тысяч рублей.Патрульные задержали предполагаемого злоумышленника и передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам органов внутренних дел. В полиции возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба регуправления Росгвардии.