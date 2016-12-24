В Безенчуке оперативники изъяли у местного жителя марихуану весом 135 граммов

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Полицейские Безенчукского района получили оперативную информацию о том, что местный житель может быть причастен к хранению запрещенных веществ. В ходе комплекса проведенных оперативно-разыскных мероприятий эти сведения подтвердились.33-летнего подозреваемого полицейские задержали около дома, расположенного на улице Тимирязева в поселке Безенчук. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли у мужчины вещество растительного происхождения. Согласно заключению экспертов-криминалистов, изъятое является марихуаной массой более 135 граммов.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.