У жительницы Самары мужчина украл машину, решив, что она бесхозная

82

В августе 2017 года в отдел полиции Куйбышевского района города Самары обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у нее похитили автомобиль, который был припаркован возле одного из домов на улице Белорусской. В ходе опроса заявительницы полицейские установили, что длительное время машина не эксплуатировалась и пропажу девушка обнаружила только в конце июля 2017 года. Потерпевшая не сразу обратилась в правоохранительные органы, полагая, что сможет обнаружить похищенное собственными усилиями, но поиски не принесли никаких результатов. Стражи правопорядка выяснили приметы пропавшей машины и приступили к её поиску.Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже транспортного средства может быть причастен местный житель. Полицейские выяснили местонахождение мужчины 1977 года рождения, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, и задержали его. Злоумышленник сообщил полицейским, что видя "бесхозное" авто, решил, что никто разыскивать его не будет. Похищенную автомашину он разобрал на запчасти и собирался продать. В настоящее время украденное изъято в разукомплектованном состоянии, сообщает облМВД.О краже было возбуждено уголовное дело.