У тольяттинца в ходе ссоры отобрали часы и обручальное кольцо

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За помощью в полицию обратился 32-летний житель города Тольятти. Мужчина пояснил, что у него похитили часы и обручальное кольцо. Ущерб потерпевший оценил в 27000 рублей.В ходе проделанной работы сотрудники полиции установили, что грабеж был совершен около одного из домов города Тольятти. У молодых людей завязался конфликт, в ходе которого, мужчина 1989 года рождения, путем рывка забрал у потерпевшего часы. Уже после конфликта потерпевший обнаружил, что на его руке нет обручального кольца. Осмотрев место конфликта, кольца мужчина не обнаружил.Тольяттинец пояснил, что ранее с подозреваемым знаком не был. Потерпевший описал личность мужчины, с которым произошел конфликт, и вместе с сотрудниками полиции был составлен фоторобот. Стражи правопорядка, узнали в описываемом мужчине, человека который раньше попадался в их поле зрения. После того, как подозреваемый был задержан, он сознался в содеянном. Все похищенное имущество было возвращено законному собственнику.О грабеже возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.