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У самарца нашли 1,7 кг наркотиков

25 декабря 2018 13:55
64
У самарца нашли 1,7 кг наркотиков Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее не судимый житель Самарской области подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков в крупном размере. Мужчина был задержан по месту жительства на территории Самары сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области.

Наркотические средства общей массой более 1700 грамм полицейские обнаружили в жилом помещении, расположенном в Железнодорожном районе Самары. По словам задержанного, запрещенные вещества предназначались для личного употребления. Данная версия проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей. Ведется следствие.

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