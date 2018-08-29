У самарчанки преступник сорвал с шеи золотую цепочку

103

В полицию в Самаре обратилась 48-летняя местная жительница с сообщением о том, что у нее похитили золотую цепочку. Опросив заявительницу, полицейские выяснили, что днем она шла по территории парка, когда к ней подошел мужчина и сорвал с шеи золотое украшение, после чего побежал в сторону ул. Ставропольской.В итоге полицейские получили информацию о том, что к совершению преступления может быть причастен самарец 1990 года рождения, ранее судимый за совершение грабежей и разбойного нападения. На днях оперативники установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его.Возбуждено уголовное дело о грабеже, сообщает облМВД. Полицейские принимают меры к установлению местонахождения похищенного.Фото pixabay.com