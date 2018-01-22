У мужчины в Октябрьске нашли кастрюлю наркотика

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В полицию поступила оперативная информация о том, что житель города Октябрьск может быть причастен к противоправной деятельности. В ходе оперативных мероприятий сведения получили подтверждение. Мужчина был задержан сотрудниками полиции в заброшенном здании магазина в городе Октябрьск. В результате личного досмотра в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемого пакет с веществом растительного происхождения и кастрюлю с жидкостью. Находка была направлена на экспертизу. В результате исследования оказалось, что изъятым веществом является марихуана общей массой 122,82 грамма и масло каннабиса массой 30,82 грамма.По данным сотрудников полиции, подозреваемый в незаконном хранении наркотического средства – ранее судимый за кражу житель города Сызрань 1986 года рождения, временно проживающий на территории города Октябрьск. По имеющейся информации, наркотическое вещество мужчина хранил для личного употребления без цели сбыта, сообщает облМВД.