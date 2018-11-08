У молодого самарца обнаружили мешок с наркотиком

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Молодой человек 1996 года рождения был задержан 6 ноября 2018 года во дворе дома на улице Победы. Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре, находясь на маршруте патрулирования в Советском районе, задержали прохожего за административное правонарушение.В ходе общения полицейские обратили внимание на то, что молодой человек заметно нервничал. Было принято решения досмотреть задержанного. При личном досмотре у него был обнаружен матерчатый мешок, внутри которого находилось 20 полиэтиленовых пакетов с неизвестным веществом. Находку направили на экспертизу. Согласно ее результатам, в упаковках находилось синтетическое наркотическое средство - N-метилэфедрон массой более 940 грамм.По данным сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Самаре, запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкции статьи предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы.Полицейские устанавливают канал поставки запрещенного вещества. Ведется следствие.