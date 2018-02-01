У двоих тольяттинцев в автомобиле изъяли 2 кг гашиша

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, в декабре 2017 года Управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о том, что жители Тольятти «В» и «К» могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств. В дальнейшем указанные сведения подтвердились.22 декабря 2017 года «В» и «К», следовавшие на автомобиле Mazda CX -7 из г. Санкт-Петербурга были задержаны на 872 км автодороги М-5 «Урал». В ходе обследования автомобиля обнаружено и изъято 2 килограмма наркотического средства гашиш. 23 декабря 2017 года следственным отделом УФСБ России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.