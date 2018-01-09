Тольяттинца уличили в сбыте наркотического средства в крупном размере
9 января 2018 13:18
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Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что приобрел марихуану.
В ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» возле одного из домов, расположенных на улице Яшина в городе Тольятти, сотрудники ОНК Управления МВД России по г. Тольятти задержали мужчину 1977 года рождения, который, по имеющимся данным, хранил при себе запрещенное вещество. В присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли в автомобиле, принадлежащем задержанному, полимерный пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. После проведенной экспертизы, выяснилось, что это - наркотическое средство канабис весом 22.3 грамма. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.
При проведении следственных действий мужчина пояснил сотрудникам полиции, что приобрел марихуану у своего знакомого в Центральном районе г. Тольятти. Так же ранее не судимый тольяттинец пояснил, что тот же знакомый предлагал ему приобрести еще пакет наркотического средства.
В ходе дальнейших оепративных мероприятий во дворе одного из домов по ул. Голосова г. Тольятти за повторный сбыт наркотического вещества в крупном размере был задержан местный житель 1973 года рождения. Как установило следствие, мужчина, нарвав в поселке Федоровка дикорастущую коноплю, высушил ее, расфасовал в два пакета и предложил своему знакомому, с которым ранее употреблял наркотики, приобрести полученный каннабис весом более 50 грамм по цене 3500 руб. за пакет.
Ранее не судимый тольяттинец вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Тольятти Самарской области для утверждения, сообщает облМВД.
В ходе проведения оперативного мероприятия «Наблюдение» возле одного из домов, расположенных на улице Яшина в городе Тольятти, сотрудники ОНК Управления МВД России по г. Тольятти задержали мужчину 1977 года рождения, который, по имеющимся данным, хранил при себе запрещенное вещество. В присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли в автомобиле, принадлежащем задержанному, полимерный пакет, внутри которого находилось вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета. После проведенной экспертизы, выяснилось, что это - наркотическое средство канабис весом 22.3 грамма. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.
При проведении следственных действий мужчина пояснил сотрудникам полиции, что приобрел марихуану у своего знакомого в Центральном районе г. Тольятти. Так же ранее не судимый тольяттинец пояснил, что тот же знакомый предлагал ему приобрести еще пакет наркотического средства.
В ходе дальнейших оепративных мероприятий во дворе одного из домов по ул. Голосова г. Тольятти за повторный сбыт наркотического вещества в крупном размере был задержан местный житель 1973 года рождения. Как установило следствие, мужчина, нарвав в поселке Федоровка дикорастущую коноплю, высушил ее, расфасовал в два пакета и предложил своему знакомому, с которым ранее употреблял наркотики, приобрести полученный каннабис весом более 50 грамм по цене 3500 руб. за пакет.
Ранее не судимый тольяттинец вину в совершенном преступлении признал полностью, раскаялся. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору г. Тольятти Самарской области для утверждения, сообщает облМВД.
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